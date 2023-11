Wie Windpocken Leben retten können

Ich habe ein Geständnis zu machen: «Kevin – Allein zu Haus» und «Kevin – Allein in New York» gehören nicht zu meinen Favoriten in der Weihnachtszeit. Natürlich, sie sind Klassiker, aber im Vergleich zu manch anderen Weihnachtsfilmen sind sie ein wenig überbewertet. Viele von euch werden jetzt vielleicht verständnislos den Kopf schütteln, aber ich kann die Filme nicht geniessen, ohne mich fürchterlich aufzuregen. Über Kevins Familie, seinen Onkel, seine Eltern, die ihm immer die Schuld geben, und vor allem über seinen älteren Bruder Buzz, der er sich offenbar zur Lebensaufgabe gemacht hat, Kevin zu drangsalieren und zu demütigen – und immer, wirklich IMMER damit davon kommt. Ich weiss ja nicht, was Kevins Vater beruflich macht, aber wenn er Anwalt ist, kann ich nur sagen: Die armen Klienten. Denn Mr. McCallister scheint nicht besonders gut darin zu sein, Menschen zu durchschauen, denn sonst würde er vielleicht mal merken, was für ein Idiot sein älterer Sohn ist. Wer jetzt sagt, dass Geschwister nun mal so sind und sich eben ärgern – also Buzz ist wirklich next Level und ihr könnt mich nicht vom Gegenteil überzeugen.



Nein, der arme Kevin ist das schwarze Schaf der Familie. Beachtet man ihn, bekommt er nur Ärger. Beachtet man ihn nicht, vergisst man ihn daheim oder steigt ohne ihn ins Flugzeug. Also muss sich Kevin alleine durchschlagen. Und dann schafft er es, ganz alleine als 10-Jähriger sein Daheim vor bösen Einbrechern zu beschützen und alles, was er zum Dank bekommt, ist – genau – Ärger. Vor allem wieder mal von Buzz.



Also, ihr merkt: Ich bin kein Fan von den Filmen. Es gibt aber einen Film der «Home Alone»-Reihe, den ich tatsächlich mag: «Home Alone 3», oder auf deutsch «Wieder allein zu Haus». Eingefleischte Kevin-Fans werden mir hier bestimmt widersprechen, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.