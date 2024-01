Dracula wird von Renfield Master genannt, er ist nämlich doch etwas mehr als nur der Chef für ihn. Über Jahrzehnte, ja, Jahrhunderte hinweg, dient Renfield seinem Master treu und untergeben, doch mit der Zeit spürt er immer mehr, wie diese Beziehung der beiden emotional immer schwieriger für ihn wird. Er ist in diesem Abhängigkeitsverhältnis gefangen und weiss nicht, wie er ausbrechen soll. Ein Problem, mit dem er nicht alleine ist. Das erkennt Renfield, als er eine Selbsthilfegruppe für Menschen in toxischen Beziehungen besucht.



Eigentlich ist er nur auf der Suche nach einer Mahlzeit für Dracula, doch stattdessen findet er Gleichgesinnte, die ihm zeigen, dass er es verdient, respektiert und geliebt zu werden. Denn eigentlich möchte Renfield keine unschuldigen Menschen dem Wolf zum Frass vorwerfen. Und eigentlich ist er schon seit Langem nicht mehr glücklich in seiner Beziehung, sprich in seiner Anstellung als Diener für Dracula.