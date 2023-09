«In a hole in the ground there lived a hobbit». Mit diesen Worten sollte John Ronald Reuel Tolkien die Welt für immer verändern – zumindest die Literatur- und Filmwelt. Viel mehr als nur ein Linguistik Professor in Oxford, oder der Autor des English Oxford Dictionary, erschuf J.R.R. Tolkien nicht nur neue Spezies von Personen und Dingen wie Bäumen, sondern neue Welten mit ihrer ganz eigenen Geschichte – und selbst eine neue Sprache mit eigener Schrift und Grammatik. So einfach machte man ihm also nichts vor, wenn es um Sprache ging, wie eine Anekdote zeigt, in der ihn einst jemand verbessern wollte, was die korrekte Schreibweise des Plurals von Dwarf, also dem englischen Wort für Zwerg anbelangte. Sein eigener Editor wollte ihm sagen, dass man die Mehrzahl mit F schreibe, also Dwarfes – und das laut Oxford English Dictionary. Woraufhin Tolkien nur ganz cool geantwortet haben soll: «Ich habe den Oxford English Dictionary geschrieben. Also verbessern Sie mich nicht!» Was für ein Badass, was für ein cleveres Genie.



Ein Genie, an das bis heute wohl kaum jemand wieder herangekommen ist – und wohl auch nie wieder herankommen wird, denn Tolkien wird immer der erste sein und somit für immer einzigartig bleiben. Am Samstag, dem 2. September, jährt sich der Todestag dieses grossartigen Mannes zum 50. Mal. Ein Anlass, sich nicht nur seinen Werken erneut zu widmen, sondern auch einen Blick auf sein Leben zu werfen. Und wie könnte man das besser tun, als mit einem Film namens «Tolkien» – zu sehen auf Disney+. Seine Kindheit, seine Schulzeit, seine grosse Liebe werden hier thematisiert, doch auch seine Zeit im Krieg und wie dieses schreckliche Erlebnis ihn und sein Schaffen prägte. Doch der Hobbit sollte nicht das einzige Werk sein, welches Tolkien erschuf.