Ist euch schon mal aufgefallen, dass das Wort «Teleportieren» beinahe das Wort «Portal» drin hat? Das muss doch was bedeuten – hat sich wohl auch Autor Tom Holt gedacht, als er den ersten Teil seiner «J.W.Wells & Co.»-Serie schrieb: «The Portable Door». Zumindest behaupte ich jetzt, dass das ein wichtiger Gedanke in seinem Schreibprozess war. Es kann schliesslich kein Zufall sein, dass er ein Buch über eine Tür schreibt, die als Portal dient, dem man nur sagen muss, wo man hin möchte und schwupps, ist man da. Alles, was man dann tun muss, ist die Tür zu schliessen und schon hat man sein Portal-to-go fertig und kann seinem Tag nachgehen. Keine schlechte Erfindung, so eine tragbare Tür. Klingt unpraktisch? Nicht in der Form, die Tom Holt sich überlegt hat. Und das scheint Hollywood so genial gefunden zu haben, dass sie nach langen Jahren einen Film daraus gemacht haben, der sogar noch hochkarätig besetzt ist.



Ich wusste selber nicht so wirklich, was ich von dem Film erwarten soll, aber mit Patrick Gibson, den meine «Shadow&Bone»-Anhänger als Prince Nicolas kennen werden, Sam Neill, dessen Name an sich schon einen guten Film verspricht und dem einzigartigen Christoph Waltz, bei dem ich wohl nichts mehr sagen muss, dachte ich mir, kann es nicht schaden, sich eine Schüssel Popcorn zu machen, das Licht zu dimmen, die Tür zu schliessen (haha, get it?) und in diese etwas merkwürdige Welt einzutauchen.