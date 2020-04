«Dead to Me» – Bis dass der Tod euch einet

Die Grundstimmung von «Dead to Me» wechselt emsig zwischen totalem Drama, Freundinnen-Feelgood-Flair und tiefschwarzem Humor. Liz Feldman («2 Broke Girls»), Drehbuchautorin und Produzentin von «Dead to Me», erklärt es so: «Bei Verlust und Trauer fühle ich mit und tauche darin ab. Aber ich finde immer auch Momente darin, die lustig sind. In jedem dunklen Moment steckt zwangsläufig auch etwas Komisches.»