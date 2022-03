Drei Streaming-Highlights fürs Wochenende

Seit Liam Neeson 2008 mit «96 Hours» einschlug, sind reifere Männer in Actionreissern gern gesehen. In diesem formelhaften, aber kurzweiligen Beitrag spielt «Better Call Saul»-Star Bob Odenkirk den biederen Familienvater Hutch, der nach einem Einbruch als Feigling dasteht. Nun tickt er aus und legt sich gleich mit der russischen Mafia an.