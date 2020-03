«Game of Thrones» – Der Winter naht noch einmal

Unterdessen wird an neuem Serienfutter für «GoT»-Fans gearbeitet. Ein Prequel mit dem Titel «The Long Night» – u. a. mit Naomi Watts –, das 5000 Jahre vor «GoT» spielen sollte, hat es nicht über die Pilotphase hinaus geschafft. Doch jetzt nimmt ein weiteres Projekt Formen an: «House of the Dragon» ist eine Prequelserie, die auf George R. R. Martins fiktivem Geschichtsbuch «Feuer und Blut» basiert und die Geschichte des Hauses Targaryen erzählt. Vorerst hat HBO 10 Folgen in Auftrag gegeben. Nach dem ewigen Winter wird’s nun also richtig heiss. Dracarys!