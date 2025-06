«Alkoholsucht ist eine Erkrankung, keine Charakterschwäche»

Dass es ohne Alkohol nicht mehr geht, spüren viele Abhängige schon lange. Doch die Fassade aufrechtzuerhalten – vor sich selbst und vor anderen –, gelingt oft jahrelang. Alkoholkonsum ist in der Gesellschaft etabliert. Man prostet sich an Partys zu, trifft sich zum Feierabendbier, bringt eine Flasche Wein als Gastgeschenk mit – und ein täglicher Schluck Rotwein gilt in vielen Köpfen noch immer als gesund. Es fällt eher auf, wenn jemand nicht trinkt, als wenn das Trinken aus dem Ruder läuft.