Diese Sportart passt zu eurem Sternzeichen

Krebs – 22. Juni bis 22. Juli

Krebse sind häufig sehr in sich gekehrt und mögen kein Gerede während ihres Trainings. Ruhiger Einzelsport ist für sie die beste Variante, um sich zu entspannen und gleichzeitig etwas für die Fitness zu tun. Ideal dafür sind Home-Workouts, bei denen sie in den eigenen vier Wänden bleiben können. Wer trotzdem mal an die frische Luft will, kann das beim Joggen, Tauchen oder Kanu fahren.