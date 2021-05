Laufschuhe kaufen ist eine Wissenschaft in 3D

Dank gefühlt einer Million Laufkilometer hat die Testerin inzwischen ihr Herz einen Spalt für Funktionskleidung geöffnet. Die hat auch Vorteile – BEIM SPORT. Die Grenze verläuft entlang des Flamingo-Teichs. Zurück zu den Schuhen. Auch sie gehören in die Kategorie Funktionskleidung. Die Empfehlung ist klar: «Die Schuhe müssen passen. Schönheit ist zweitrangig», sagt Markus Ryffel. Ob Olaf vom Sportxx, der treffsicher meine Füsse analysiert hat, meinen Appell doch erhört hat? Er biegt mit durchaus apartem Schuhwerk ums Eck. In frischem Petrol-Türkis-Blau. Bei den Reissverschlusshosen ziehe ich weiterhin die Grenze. Aber Colorblocking am Flamingo-Teich? Läuft.