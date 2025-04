Doch nach ein paar Ausfahrten mit den «Dottore Pro Bib Shorts» muss ich etwas über meine Einstellung schmunzeln. Eines ist klar, sehr schön ist sie nicht, diese Velobib mit den Trägern. Doch – wow – sie macht super Beine! Ganz stolz flaniere ich mit ihr umher, wenn ich nicht gerade damit auf dem Velo sitze. Doch das Aussehen ist das eine und wie zu Beginn gesagt, der weniger wichtige Teil. Die Hose von Q36.5 erfüllt vieles, was hier aufgelistet wurde. Sie schneiden nicht ein, weder am Bauch noch an den Beinen. Sie sitzen perfekt und bleiben in Form. Selbst bei mir mit meinen 1,78 m rutschen sie nicht nach oben – dank sehr elastischer Träger und den Silikon-Grippern an den Beinen. Und das allerschönste ist natürlich das Erwachen am nächsten Tag: ganz ohne Füdli-Weh!