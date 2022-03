Um das perfekte Cardio-Training für sich zu finden, sollte man sich überlegen, wie fit man ist, was einem Spass macht und was man am liebsten immer wieder machen würde – es muss nicht immer Joggen sein. Einige andere Beispiele für Cardio? Seilspringen, Velofahren auf einem stationären Rad, Rudern, Schwimmen, Crosstrainer, Tanzen oder Gruppenfitnesskursen wie Boxen. Und natürlich Laufen und schnelles Gehen. Wieviel sollten wir aber pro Woche trainieren?