Yoga während der Periode? Das sind die Dos and Don'ts

Für Yogis und Yoginis gilt grundsätzlich: «Macht, was sich gut anfühlt.» Das kann bedeuten, dass man an manchen Tagen super fit ist und eine Stellung total lange halten kann, oder, dass einem an anderen Tagen einfach nichts gelingen will. Was beides völlig okay ist – bloss nichts erzwingen. Wie stark man sich während der Periode beugen, verrenken und dehnen möchte, muss am Ende deshalb auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber folgende Tipps helfen euch – für den Fall, dass ihr euch nicht ganz sicher seid: