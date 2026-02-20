10 einfache Lunch-Rezepte zum Mitnehmen

In den Tupperdosen der Redaktion ist einiges los. Dass die Avocado-Pesto ganz hervorragend schmeckt, kann ich sofort unterschreiben, das habe ich schon mehrfach «nachgekocht». Und auch die Süsskartoffel-Kokos-Suppe habe ich vor kurzem zum ersten Mal gelöffelt. Das Beste daran? Sie ist idiotensicher, leicht und lecker und mit dem Namen hat man sogar schon den Einkaufszettel parat: Süsskartoffel, Kokosmilch – zack, fertig. Gemüsebrühe und Olivenöl stehen ja sicher eh zu Hause rum. In Letzterem schwitzt man die gewürfelten Kartoffeln an, dann kommt die Brühe dazu. Gerade so viel, dass die Würfel zu etwa ¾ bedeckt sind. Köcheln lassen. Nach 10 Minuten mit Kokosmilch aufgiessen und alles schön cremig pürieren. Das wars tatsächlich schon. Wer die Kollegen am Mittagstisch besonders beeindrucken will, streut noch Koriander und Erdnüsse drüber.