3 feine und einfache Rezepte mit Linsen

Nachdem die Kichererbse jahrelang ihren grossen Auftritt hatte, ist nun endlich eine andere Hülsenfrucht am Zuge: die Linse. Und tatsächlich, das runde Ding ist derzeit beliebter denn je. Auf der Online-Pinnwand Pinterest werden Rezepte mit ihr sogar 19-mal mehr gesucht als noch zu Beginn des Jahres. Eigentlich kein Wunder, dass die nährstoffreiche Frucht so durchstartet, denn: Gerade für Veganer und Vegetarier stellt die Linse eine der besten pflanzlichen Eiweiss-, B-Vitamin- und Eisen-Quellen dar. Doch das ist nicht alles, was der Schmetterlingsblüter drauf hat – zu allem Überfluss ist er auch noch wahnsinnig vielseitig einsetzbar und schmeckt richtig fein.