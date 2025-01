Zubereitung

Erhitzt in zwei Pfannen gleichzeitig etwas Olivenöl. Bratet in der einen den vorab zerbröckelten Tofublock, in der anderen die in Scheiben geschnittenen Champignons. Die Pilze anschliessend mit etwas Sojasosse ablöschen und auf kleiner Stufe köcheln lassen. Zum Tofu alle anderen Zutaten hinzugeben und unter regelmässigem Wenden wie ein normales Rührei braten. Tipp: Wer auf den «Ei-Geschmack» steht, sollte beim veganen Fake-Rührei auf keinen Fall auf das Schwefelsalz verzichten.

Ist alles zu einer schön goldenen Masse verschmolzen, kann das vegane «Scrambled Egg» mit den gebratenen Champignons und Schnittlauch serviert werden.