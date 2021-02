Gesunde Ernährung ist im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Doch wie sieht diese eigentlich genau aus? Auf diese Frage gibt es unzählige Antworten. Dass Vitaminbomben zum täglich Brot gehören und wir nicht gerade jeden Abend eine Tüte Chips vor dem TV verdrücken sollten, ist klar. Wer seinen Fokus auf unverarbeitete Lebensmittel legt und ausgewogene Mahlzeiten zaubert, macht sicher schon einiges richtig. Denn eine gesunde Ernährung hält uns fit, macht uns leistungsfähig und hilft unserem Körper, seine Aufgaben optimal auszuführen. Trotzdem können sich auch hier kleine Fehlerchen einschleichen, auf die ihr achten solltet.

1. Fehler: Ihr esst zu viele Omega-6-Fettsäuren

Omega-6-Fettsäuren stecken in Wallnüssen, Sojabohnen oder Sonnenblumenöl und gehören zu einer gesunden Ernährung dazu. Isst man Omega-6-Fettsäuren in einem Verhältnis von 3:1 mit Omega-3-Fettsäuren (also Leinsamen, Chiasamen oder Lachs), können sie dem Körper bei der Regeneration sowie bei der Regulierung des Blutdrucks helfen. Eine zu hohe Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren kann dagegen Entzündungen im Körper fördern und Symptome wie Kopfschmerzen auslösen. Die Devise lautet also: Alles im Mass – selbst bei Lebensmitteln, die als Superfood gelten.