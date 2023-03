Delta- oder Spiegeltrinker*innen

Bei einer Alkoholsucht denkt man meist an Spiegeltrinkende. Im Unterschied zu anderen Süchtigen sind sie auch körperlich abhängig. Nicht selten trinken sie schon am Morgen ein Glas Bier oder Schnaps, um in Gang zu kommen. Über den Tag müssen sie dann den Pegel beziehungsweise ihren Blutalkoholspiegel – daher die Bezeichnung «Spiegeltrinker*in» – konstant halten. Fehlt die Zufuhr, treten Entzugserscheinungen auf. «Wir behandeln in unserer Klinik häufig diese Form der Sucht, weil sie in der Regel einen stationären Entzug braucht. In der Realität ist jedoch Rauschtrinken oder eine Kombination aus Rausch- und Spiegeltrinken die häufigste Form der Sucht», sagt Wopfner.