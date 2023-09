Blitzbaguette aus 3 Zutaten und ohne kneten

Zubereitung:

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit einem Kochlöffel rühren, bis das Wasser eingebunden ist, es einen groben Teig gibt. Dann den Teig in ein Plastikgeschirr mit Deckel (Tupperware) geben und ab in den Kühlschrank damit – für 14 bis 20 Stunden. Ist die Zeit um, etwas Mehl auf den Tisch streuen und das Geschirr kopfüber ohne Deckel draufstellen, damit der Teig von selber rausfällt. Teig in zwei gleich grosse Stücke teilen und mit den Händen ohne Druck zu Baguettes formen. Sanft anfassen, ja keine Blasen rausdrücken. Denn die machen das Baguette schön fluffig. Die Brote auf ein Backpapier geben. Jetzt mit einem scharfen Messer zwei bis drei Schnitte oben in den Teig ritzen, und die Brote mit dem Backpapier auf das im Ofen bei 250 Grad vorgeheizten Blech schieben (mit etwas Wasser, ca. einem halben Glas, das ihr in den Ofen leert, Dampf machen) und bei 250 Grad Temperatur ungefähr 15 Minuten backen.