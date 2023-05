Das Rezept für die Limo



Zutaten:

3 Limetten

Wasser

3 – 4 EL gezuckerte Kondensmilch

Eiswürfel



Zubereitung:

Die Enden der Limetten abschneiden. Limetten in Scheiben oder Viertel schneiden und in einen Standmixer geben. So viel kaltes Wasser dazugeben, dass die Limetten bedeckt sind. Gut, aber auf keinen Fall zu lange, mixen. Alles durch ein feines Sieb abseihen. Den Saft zurück in den ausgewaschenen Mixer geben. Kondensmilch und einige Eiswürfel dazugeben und nochmals gut mixen. Limonade in ein mit Eiswürfel gefülltes Glas geben und geniessen.