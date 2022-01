Wie wichtig das ist, wie wichtig die Konsistenz von Schokolade ist, merkt man zum Beispiel auch, wenn ein Stück in der Sonne geschmolzen ist (das wäre dann die umgekehrte kulinarische Katastrophe). Dann heften sich die Teilchen in einer neuen Kristallstruktur aneinander. Die wieder erstarrte Schokolade bekommt eben diese Oberfläche und eine körnigere Struktur. Die Folge: Sie schmeckt nicht mehr so gut, obwohl die Inhaltsstoffe gleich geblieben sind. Der Besitz von Schokolade verpflichtet einem also zu einigem. Sie will behandelt werden wie ein Kunstwerk. Alles andere wäre geschmacklos.