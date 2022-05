Bye, bye Aperol, Lillet & Negroni

Das ist das Trend-Getränk für den Sommer 2022

Die Sonne scheint, die Unvernunft steigt und auf Instagram sind bereits alle in den Ferien. Was jetzt noch für den perfekten Sommer fehlt? Ein Glas in der Hand mit DEM Trendgetränk der Saison – und das steigt in diesem Jahr ziemlich schnell zu Kopf.