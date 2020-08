Das machen wir beim Lagern von Olivenöl falsch

Das Geheimnis: Kühl, dunkel und luftdicht

Love you forever, liebstes Olivenöl: Für bis zu zwei Jahre treu ergeben – mit vollem Geschmack und absoluter Wirkungsgarantie – bleibt es uns luftdicht verschlossen. Sauerstoff ist der natürliche Feind des Öls und raubt Aroma. Sobald es geöffnet wurde, mag Olivenöl ein schattiges Plätzchen. Die pralle Sonne hasst es wie ein Vampir. Schuld daran sind die transparenten Flaschen, in denen es wohlig umherschwimmt. Wie gesagt, der Oliven-Vampir mag es nicht, von Licht berührt zu werden. Drum gilt: transparente Flaschen in den Schrank (mit Türen), dunkle Flaschen haben Freigang.

Ausserdem mag es das Multitalent kühl: Bei einer Temperatur zwischen 10 und 20 Grad fühlt es sich am wohlsten. Hotspot ist der Keller.