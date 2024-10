Die Sommerfigur rückt in greifbare Nähe

Apropos Zmittag: Wer noch vom Frühstück gesättigt ist, greift logischerweise auch zu kleineren Portionen. Zudem sind Haferflocken eine gute Eisenquelle. Um die 5 Milligramm sind in 100 Gramm Flocken enthalten – in einem Steak sind es gerade mal 3 Milligramm! Durch das Spurenelement werden die Zellen vermehrt mit Sauerstoff versorgt und befeuern so die Fettverbrennung.