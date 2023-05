Ein paar Grundlagen

Eier bestehen zum grössten Teil aus Wasser, aber auch aus einer guten Menge an Eiweiss und Fett. Wenn Eier in der Hitze verrührt werden, beginnen sich deren Proteine – vor allem Ovalbumin und Ovotransferrin – zu verknäueln und bilden eine schwammige Matrix, die Feuchtigkeit einschliesst. Je heisser diese Proteine werden und je länger sie gekocht werden, desto fester wird die Matrix, bis schliesslich die Feuchtigkeit herausgedrückt wird. Wie bei einem Schwamm, der ausgewrungen wird. Der Schlüssel, um Rührei zart und feucht zu halten, liegt also darin, den Grad der Verengung dieser Proteine zu steuern.