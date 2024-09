Deshalb führt Glace kurzzeitig zu Kopfschmerzen

Wir sagen Glace. Die Deutschen sagen Eis. In Amerika spricht man von Ice Cream und in Spanien von Helado. Gelato – sagen sie alle in Bella Italia. Dort wurde gemäss dem «Guiness Buch der Weltrekorde» 2018 auch die höchste Anzahl an aufeinander gestapelten Glacekugeln festgehalten. 125 Stück türmte Dimitri Panciera dazumals in Rom auf einem Cornet.



Verspeist hat er das monströse Ding aber wahrscheinlich nicht. Bereits die Vorstellung daran löst bei der einen oder dem anderen einen leichten Stich hinter der Stirn aus. Apropos, leichten Stich hinter der Stirn: Wieso spüren manche beim Verzehr von kalten Speisen einen Schmerz?