Über Sarah Madritsch

Sarah Madritsch, 28, wuchs in Bangkok auf. Das Jurastudium in Holland brach die Tochter eines Schweizers und einer Thailänderin ab – zu langweilig! Zurück in Bangkok, heuerte sie in der Cocktailbar Tropic City an, in einer der besten Bars in Asien. In der Schweiz arbeitete sie unter anderem in der «Widder Bar», danach wechselte sie ins «Igniv». 2022 wurde sie bei den Swiss Bar Awards mit dem Titel Barkeeper of the Year geehrt. Vor einem Jahr hat sie die Leitung der Bar übernommen. Seither gehen die Cocktails in eine etwas modernere Richtung mit asiatischem Touch.