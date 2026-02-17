Diese 5 Früchte enthalten wenig Zucker

Eines vorweg: Früchte sind gesund und enthalten ganz viele Vitamine – die brauchen wir. So stärken Kiwis dank ganz viel Vitamin C unser Immunsystem und die Antioxidantien sorgen sogar dafür, dass wir besser einschlafen. Die Liste der Benefits ist unendlich. Aber jetzt kommts: Auch unter den Früchten gibt es echte Zuckerbomben. Granatäpfel sind die Spitzenreiter: Auf 100 Gramm enthalten sie 16,7 Gramm Zucker. Und leider können wir es nicht ändern, Fruchtzucker ist nicht gesünder als herkömmlicher Haushaltszucker. Deshalb ist es wie bei allem: Besser in Massen geniessen.