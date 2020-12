Diese veganen Lebensmittel sind alles andere als gesund

Ihr trinkt euren Cappuccino statt mit Kuhmilch stets mit Hafermilch und bestellt mittags statt eines Caesar Salads lieber Falafel und Hummus? So geht es vielen. Denn veganes Essen liegt voll im Trend und ist für einige schon zu einem echten Lifestyle geworden. Auch immer mehr Schweizerinnen und Schweizer hinterfragen ihren Fleischkonsum und versuchen diesen zu reduzieren. So wird das heiss geliebte Steak gerne mal gegen einen Vegi-Burger eingetauscht und die Haferflocken in Mandelmilch aufgeweicht. Während der Verzicht auf Fleisch den meisten relativ leicht fällt, tut das Weglassen von Milchprodukten und Eiern oftmals mehr weh. Gut, gibt es da mittlerweile pflanzliche Produkte, die Käse und Würstchen ziemlich nahe kommen. Doch wie gesund sind die wirklich? Und sind sie tatsächlich so nährstoff- und vitaminreich wie ihr Ruf vorgibt?