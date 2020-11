Dieser easy Trick kriegt harte Avocados weich

Die Papiertüten-Methode

Das Zauberwort heisst Ethylen. Das ist das sogenannte Reifegas, das zum Beispiel Äpfel, Bananen, Mangos, Kiwis und eben auch Avocados abgeben. Verpackt ihr eure harte Avocado gleich nach dem Kauf in eine Brottüte aus Papier, kann das Gas nicht die Flucht ergreifen – der Reifeprozess wird also rasant beschleunigt. Wer es ganz eilig hat, kann noch ein, zwei weitere der oben genannten Früchte mit ins Tütchen legen. Für doppelte oder dreifache Ethylen-Power quasi.

Aber Vorsicht: So entsteht auch viel Feuchtigkeit in der Papier-Brutstätte. Also regelmässig nach dem Rechten sehen und die Tüte gegebenenfalls wechseln.