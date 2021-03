Anti-Unreinheiten-Diät

Wenn man mit Unreinheiten um die Kinn- und Mundregion zu kämpfen hat, kann das zum Beispiel auf eine Magen- und Darmstörung hinweisen. Aber Dermatolog*innen geben auch an, dass andere Organe im Körper der Herd für unreine Haut sein können. Wer an Pigmentstörungen und Unreinheiten in der Wangenregion leidet oder tiefe Augenringe hat, könnte zu viel Alkohol konsumieren und damit eine Störung der Leberfunktion hervorgerufen haben, wie das US-amerikanische National Institute of Health erforschte.