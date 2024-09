Oliven all’Ascolana heisst eine italienische Spezialität aus der Region Marken. Genauer aus der Stadt Ascoli Piceno. In der traumhaften Altstadt mit den prächtigen Piazze und Palazzi werden die Oliven in den Gassen in Bars und an Imbissständen angeboten. Dabei handelt es sich um mit einer Fleischfarce gefüllte Oliven (eigentlich werden die Oliven um die Farce gewickelt), die in einer Panade gewendet und dann im Öl ausgebacken werden. Frisch gemacht sind sie eine Wucht!