Galette statt Fruchtwähe – die rustikale Alternative

Und so geht die Galette

Zutaten:

300 g Dinkel- oder Weissmehl

1 EL Zucker

100 g eiskalte Butter, in Stücken

1/2 TL Salz

100 ml kaltes Wasser

100 – 150 g gemahlene Mandeln

Zwetschgen

Etwas Milch

Etwas Rohrzucker



Zubereitung:

Für den Teig Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel mischen. Butter beigeben, zu einer krümeligen Masse verreiben. Wasser dazugeben und schnell zu einem weichen Teig zusammenfügen. Aber nicht kneten! Teig zudecken und 30 Min. kühl stellen. Danach zwischen zwei Backpapieren rund auswallen, auf ein Backblech ziehen und oberes Backpapier entfernen.

Die Zwetschgen entsteinen und vierteln. Den Teigboden mit den gemahlenen Mandeln bestreuen, dabei einen Rand von 5 bis 7 cm freilassen. Die Zwetschgen auf die Mandeln geben, mit etwas Zucker bestreuen. Dann den Rand nach innen umschlagen und leicht andrücken. Teigrand mit etwas Milch bepinseln und wenig Rohrzucker darüberstreuen. Dann ungefähr 45 Min. in der unteren Hälfte des auf 180 °C vorgeheizten Ofens backen. Galette herausnehmen, auskühlen lassen und geniessen. Tipp: Mit geschlagenem Rahm, der mit Zimt abgeschmeckt wurde, oder mit Vanilleglace servieren.