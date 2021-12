Gerührt, nicht geknetet – die «No-Knead-Focaccia»

Zubereitung:

Mehl und Salz in einer grosse Schüssel geben, mischen. Wasser, Zucker und Trockenhefe in einem separaten Gefäss gut verrühren. Zum Mehl giessen und alles mit einem einer Kelle kurz verrühren. Ein klebriger Teig entsteht. Seine Oberfläche mit etwas Olivenöl beträufeln, mit einem feuchten Geschirrtuch oder einer Frischhaltefolie abdecken und über Nacht für ca. 10 bis 12 Stunden in den Kühlschrank stellen.

Am nächsten Morgen 2 oder 3 EL Olivenöl in eine antihaftbeschichtete Auflaufform geben (man kann auch Backpapier in die Form legen). Die Hände mit etwa Olivenöl einreiben und den Teig in die Auflaufform geben. Den Teig vorsichtig auf der ganzen Fläche der Form verteilen. Mit einem feuchten Geschirrtuch oder Frischhaltefolie abdecken und bei Zimmertemperatur nochmals 2 – 4 Stunden gehen lassen.

Mit den öligen Fingern Vertiefungen in den Teig drücken und etwas Olivenöl darüberträufeln. Mit einigen Rosmarinnadeln und Meersalz bestreuen und im auf 220°C vorgeheizten Backofen zirka 15 – 20 Minuten backen. Bis die Focaccia goldgelb ist. Rausnehmen und vor dem Aufschneiden 10 Minuten auf einem Gitter etwas abkühlen lassen.