Glam und Glitzer sind angesagt. Denn diese Ostern legen wir für einmal nicht knallig blaue, grüne, gelbe oder rote Eier ins Nestchen, sondern dunkelviolette – mit einer kristallisierenden Schale. Gekocht wurden sie in Rotwein statt in Wasser, schmecken wie normal gegarte Eier, sind aber wunderschön anzusehen. Tief, intensiv, geheimnisvoll, ganz natürlich gefärbt. Und ganz leicht herzustellen.



So geht es:



Alte Rotweinreste sind geradezu ideal, um sie zum Eier kochen zu verwenden. Rotwein in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Die Eier dazugeben – sie müssen total mit dem Wein bedeckt sein, also kleinere Pfanne wählen – und 8 bis 10 Minuten kochen lassen. Pfanne vom Herd nehmen und die Eier für 12 Stunden in der Flüssigkeit lassen. Rausnehmen, gut trocknen lassen – und fertig sind die wunderschönen Eier mit Glitzer. Das kommt übrigens von den Kristallen, die sich beim Kochen bilden. Wer noch mehr Glimmer möchte, fügt dem Rotwein beim Kochen einfach ein paar Löffel Zucker dazu. Muss aber nicht unbedingt sein. Und: Mit braunen Eiern wird die Farbe besonders schön.