Hier gibts die 10 besten Gipfeli der Schweiz

Rösterei, Bern

Der in Bern geröstete Kaffee ist so gut, dass ich oft eine Packung mit nach Zürich nehme. Ein Souvenir aus der alten Heimat quasi. Beim letzten Aufstocken blieb ich für ein Gipfeli und einen Inhouse-Kafi. Ersteres ist dort die perfekte Mischung aus französischer Butterbombe und schweizerischer Knusprigkeit. Der Weg in die etwas abgelegene Industriezone der Hauptstadt lohnt sich also besonders morgens.

Carla Reinhard, Beauty Editor