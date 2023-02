Und so gehts

Eine Studie von US-Forschern an der Florida State University hat herausgefunden, wie wir den Stoffwechsel nachts anregen können. In ihrem Versuch gaben sie den Proband*innen vor dem Schlafengehen einen proteinreichen Snack, der circa 150 Kalorien enthielt. Das konnten beispielsweise Proteinshakes, etwas Hüttenkäse, ein bis zwei Eier oder Magerquark sein. Bei diesen Testpersonen war die Stoffwechselaktivität am nächsten Morgen deutlich höher als bei Personen, die nichts oder einen kohlenhydratreichen Snack zu sich genommen hatten. Das proteinreiche «Bettmümpfeli» regte aber nicht nur den Stoffwechsel an, sondern hielt auch den Kohldampf der Probanden am nächsten Morgen in Grenzen. Dementsprechend kann dann also auch unser Frühstück bescheidener ausfallen. Wer seinem Stoffwechsel also einen kleinen Turbo-Kick geben möchten, kann diesen Trick gerne ausprobieren und ihn mit einer ausgewogenen Ernährung und Sport kombinieren.