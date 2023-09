Zubereitung:

Alle Zutaten (bis auf die Mandeln) in eine Schüssel geben und von Hand gut durchkneten bis ein Teig entsteht. Zu einem Brot formen (evtl. in den gehobelten Mandeln wälzen) und in eine mit Backpapier ausgelegte Back- oder Gratinform legen. In dem auf 170 Grad vorgheizten Ofen ca. 45 Minuten backen. Rausnehmen, das Früchtebrot etwas auskühlen lassen und in Haushaltfolie einpacken, damit es durchziehen kann.