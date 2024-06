Zugegeben: Wer «Lievito Madre» herstellen will, braucht Zeit und Geduld. Der Basler Kochbuchautor Claudio Del Principe setzt sich seit vielen Jahren damit auseinander, auch in seinem Kochbuch «A casa». Die Kurzversion seines «Lievito Madre»-Rezepts: Einen Apfel ein bis zwei Wochen reifen, dann 48 Stunden fermentieren lassen, abseihen, mit je 100 Gramm Apfelwasser und Vollkorn-Weizenmehl mischen, bei konstanten 24 bis 26 Grad einen halben Tag lang reifen lassen und eine Woche lang alle 12 Stunden mit Mehl und Wasser auffrischen. So salopp kann man beim Ansetzen der «Lievito Madre» allerdings ohne Übung nicht hantieren. Deshalb gibts das genaue Rezept des Bestseller-Autors hier. Der Aufwand – es dauert 7 bis 10 Tage, bis der «Lievito Madre» fertig ist – lohnt sich. Gelingt er, kann der «Lievito Madre» bei sorgfältiger Pflege ein langes Leben haben. Und auch zum Brot backen, etwa dem berühmte Pane Pugliese, verwendet werden.