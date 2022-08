Kaffee verändert die Hirnstruktur und das Gedächtnis

Das Ergebnis: Nach zehn Tagen Placebo – also Koffeinabstinenz – fiel das Volumen der grauen Substanz grösser aus als nach der gleichen Zeitspanne mit den Koffeintabletten. Die grösste Veränderung zeigte sich in einem Bereich des Gehirns, welches zentral für die Gedächtnisfunktionen sind. «Unsere Ergebnisse bedeuten nicht zwingend, dass Koffeinkonsum negative Auswirkungen auf das Gehirn hat», betont Co-Studienleiterin Dr. Carolin Reichert, «aber offensichtlich verändert der alltägliche Koffeinkonsum unsere kognitive Hardware, was zumindest Anlass für weitere Studien geben sollte.»