Es klingt ein bisschen barbarisch, ist aber nur vernünftig: Um wirklich ein ganzes Tier verwerten zu können, kochen wir schon seit jeher ein würziges Gebräu aus Knochen und Mark. Die Knochensuppe wurde uns schon früh verabreicht, wenn wir krank waren, und ist heute in Zeiten des Diät-Wahns (man denke an Paleo und Keto) oft Grundnahrungsmittel. Das geht natürlich auch am Jenner-Kardashian-Clan nicht vorbei. So liess uns Kylie jetzt in ihren Kochtopf schauen: