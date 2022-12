Während in den Zwanzigern bei vielen von uns noch die jugendliche Naivität dominiert, beginnt in den Dreissigern der wahre Ernst des Lebens. Manchmal. Vielleicht kommt man im Beruf der Traumposition näher oder hat sie schon, Beziehungen festigen sich, andere gehen in die Brüche, einige entscheiden sich für eine Familie. Plötzlich stören einen Dinge, um die man sich zuvor überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Zum Beispiel, dass der Stoffwechsel langsamer läuft oder die Haut an Teenie-Spannkraft verliert. Um den Zeichen der Zeit positiv entgegenzuwirken, hilft es, ab dem 30. Lebensjahr bei der Ernährung auf die ein oder andere Sache zu achten. Welche Nährstoffe unbedingt regelmässig auf unseren Tellern landen sollten: