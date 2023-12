Wieviele Einladungen zu Weihnachts-Apéros und Silvesterparties sind dieses Jahr ins Haus geflattert? Keine? Weniger? Wenn, dann in Form von Links, die in einen Zoom-Ballsaal führten? Ja, gemeinsames Anstossen ist aktuell schwieriger. Sass man die Jahre zuvor fast täglich dezent verkatert im Büro, hockt man heute abends stocknüchtern am heimischen Küchentisch – und das in einer Zeit des Jahres, in der Trinken doch dazugehört. Da nun alles anders ist, warum nicht mal was Neues ausprobieren und endlich weniger oder nichts zu trinken. Denn was ist daran so schwer?

So sehr wie wir uns an den Alkohol gewöhnt haben, drängt sich die Frage auf, ob es uns schlichtweg an lustigen Alternativen mangelt. Wenn die mit dem Prosecco debil, aber verlockend kichernd und grölend die Tanzfläche stürmen, ist der/die mit der Apfelsaftschorle oft aussen vor. Wäre es nicht schön, nüchtern besoffen zu sein? Und niemals mit einer schmerzenden Abrissbirne oder Übelkeit aufzuwachen?