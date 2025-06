Kin statt Gin

Sich fühlen, als hätte man getrunken – ganz ohne zu trinken. Der Drink Kin Euphorics aus New York möchte wie Schnaps sein, nur eben gesünder. Abgefüllt wird er in bauchige Flaschen, wie wir sie von handgebrautem Hochprozentigem kennen, mischen lässt er sich ähnlich. Zum Beispiel mit Tonic. Tarnen tut er sich also gut. Keine Nebenwirkungen wie Kater, Sprachschwierigkeiten oder peinliche Dance Moves, dafür Durchhaltevermögen und gute Laune – ein Zustand vollkommender Seligkeit?

Der Zaubertrank besteht aus einer wenig explosiven Mischung aus Nootropika und Adaptogenen. Nootropika sind smarte Substanzen, die sich positiv auf Stimmung, Gedächtnis und Motivation auswirken und die Sinne schärfen. Adaptogene wiederum kennen Cracks aus der Wellnessindustrie: Diese in der Alternativmedizin verwendeten pflanzlichen Ingredienzien wie Ashwaghanda, Reishi oder Ho Shou Wu sollen den Körper widerstandsfähig machen und gegen Depressionen sowie Angstzuständen helfen.

Ein sanfter Kick ist das, was uns in einen klinisch sauberen Rausch versetzen soll. Der Kin-Cocktail, mit dem man so herrlich auf der healthy Selfcare-Welle reiten kann, soll uns beim hemmlungslosen Feiern entspannen und euphorisieren und die Stimmung verbessern – schliesslich ist es heutzutage uncool, lallend rumzubrüllen. Den netten Angeschwipst-Effekt nach einem oder zwei Gläsern – das kriegt das hippe Gebräu, das es bisher nur in den USA zu kaufen gibt, vermutlich hin.