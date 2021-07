Und hier kommt die Erklärung: Feigen sind nämlich keine Früchte, sondern ein nach innen gestülpter Blütenstand. Sie bestehen also aus vielen Einzelblüten. Wer sich mit Botanik auskennt, wird sich jetzt fragen: Wie können Blüten im Innern eines Hohlraums bestäubt werden? Und hier liegt der springende Punkt. Die Echte Feige, die wir im Normalfall kaufen und essen, hat nämlich nur weibliche Blüten. Für die Bestäubung braucht es deshalb zusätzlich eine männliche Bocksfeige und eine Feigenwespe.



Trifft die weibliche Wespe auf eine männliche Bocksfeige, kriecht sie in den Hohlraum, legt ihre Eier ab und verlässt ihn dann wieder. Aus den Eiern schlüpfen später neue Wespen. Kriecht sie aber versehentlich in die kleinere, weibliche Echte Feige, verliert sie im schmalen Zugang ihre Flügel. Sie befruchtet zwar die Blüte – was für die Reifung der Essfeige wichtig ist – kann aber die Eier nicht ablegen und steckt erst noch fest. Sie verendet in der Frucht.