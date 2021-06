Kühlschrank oder Küchentisch: Beim richtigen Aufbewahrungsort für Tomaten scheiden sich die Geister. Im Kühlschrank, so das Argument viele Experten, würden Tomaten rasch an Geschmack verlieren und fad werden. Lässt man sie jedoch im Sommer auf dem Tisch stehen, schwirren innert kürzester Zeit Fruchtfliegen in der Küche herum.