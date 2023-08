Kühlschrank oder Küchentisch: Beim richtigen Aufbewahrungsort für Tomaten scheiden sich die Geister. Im Kühlschrank, so das Argument vieler Expert*innen, würden Tomaten rasch an Geschmack verlieren und fad werden. Lässt man sie jedoch im Sommer auf dem Tisch stehen, schwirren innert kürzester Zeit Fruchtfliegen in der Küche herum.