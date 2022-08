Elektrolythaushalt ausgleichen

Wer viel schwitzt, muss viel trinken. Neben Wasser empfiehlt sich auch Gurkenwasser. Die Flüssigkeit enthält nämlich die Elektrolyte Natrium und Kalium und hilft so, den Elektrolythaushalt aufzufüllen. In den USA ist das Mittel so beliebt, dass es sogar Essiggurkensaft in der Flasche zu kaufen gibt.