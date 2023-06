Polnischer Gurkensalat

Was den Salat so speziell macht, ist der Schmand, der reinkommt. In der Schweiz ist die Alternative Sauerrahm oder Creme fraiche, auch Joghurt geht zur Not, ist aber nicht genau das gleiche. Schmand macht den Gurkensalat etwas nahrhafter als nur mit Olivenöl und Zitrone oder Essig angemacht. Dafür wird man aber auch satt von dem gesunden Gemüse, das ja zu 95 Prozent vor allem aus Wasser besteht. Der Salat ist ganz schnell zubereitet. Hervorragend schmeckt er mit Garten- oder Nostrano-Gurken. Aber auch mit Salatgurken ist «Mizeria» der Hammer. Nur frisch und knackig muss das Gemüse sein.