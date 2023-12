Zutaten:

1 kg frischer Rosenkohl

etwas Olivenöl

Salz

5 Datteln

60 ml Balsamico

1 TL Dijon-Senf

100 ml Olivenöl

1 Schalotte

8 Scheiben Rohschinken



Zubereitung:

Den gewaschenen Rosenkohl auf einer Mandoline in dünne Scheiben hobeln. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen – nur eine Schicht Gemüse (wahrscheinlich braucht es zwei Bleche dafür). Mit Olivenöl beträufeln und etwas Salz würzen. Im auf 220 Grad vorgeheizten Ofen für ca. 20 Minuten backen, bis der Rosenkohl goldbraun ist (nach der Hälfte der Zeit das Gemüse wenden).

Für das Dressing die Datteln 20 Minuten in warmem Wasser einweichen, dann mit dem Balsamico, den 100 ml Olivenöl, der Schalotte, dem Senf in einen Mixer geben und pürieren. So viel Wasser dazugeben, bis eine cremige Sauce entsteht.

Den Rohschinken in einer Bratpfanne mit etwas Olivenöl auf beiden Seiten knusprig braten. Auf ein Küchenpapier legen, abkühlen lassen, und mit einem Messer grob zerbröseln (es darf nicht zu kleine Stücke geben).

Den im Ofen gebackenen Rosenkohl in eine Schüssel geben, das Dressing darüber giessen und alles gut mischen. Mit dem Prosciutto toppen. En Guete!